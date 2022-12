Charlotte Dipanda reçoit une incroyable demande en mariage

La distilleuse de douces mélodies, Charlotte Dipanda, a trouvé son bonheur aux cotés de Fernand Lopez. La star de la musique camerounaise a reçu une demande en mariage qui sort de l’ordinaire le dimanche 18 décembre 2022.

Charlotte Dipanda heureuse avec l’entraîneur, Fernand Lopez

La ‘’Camer’’ a dit adieu au célibat. Dans une vidéo circulant sur la toile, depuis la nuit du samedi 17 décembre 2022, on voit l'artiste musicienne Charlotte Dipanda totalement émue après une demande en mariage surprise en complicité avec l'équipage du Boieng. La demande a été faite par son compagnon au cours d'un vol à bord de la compagnie Air France.

La chanteuse camerounaise n’a pas caché cette grande joie qui l’animait. Elle a partagé ses sentiments avec ses fans. ‘’Je pense que c’est arrivé parce que j’ai trouvé quelqu un qui partage les mêmes valeurs du mariage que moi. Merci à tous pour vos vœux de bonheur. Much Love’’, a-t-elle écrit sur sa page Facebook.

Depuis l’officialisation de son amour avec l’entraîneur Franco-camerounais, les félicitations ne cessent de fuser. Les internautes ne manquent de saluer sa nouvelle union.

‘’Eh Chacha tu as trouvé chaussure à ton pied. Tout le bonheur du monde grande dame Charlotte Dipanda et monsieur Fernand Lopez fondateur de la MMA Factory en France et ancien coach de Francis Ngannou’’, a déclaré une internaute.

L’animatrice vedette du Life week-end, Konnie Touré, n’est pas restée en marge de ce moment important pour l’artiste qu’elle affectionne. ‘’Mon chéri, après le match faut passer au quartier yè te dire quelque chose, ça va pas durer. Félicitations sista Charlotte Dipanda’’, a-t-elle témoigné à Charlotte Dipanda.

Qui est Fernand Lopez, futur gendre des Camerounais ?

Fernand Lopez Owonyebe est un ancien artiste martial mixte camerounais (MMA) et actuel entraîneur de MMA. Il est surtout connu pour avoir créé MMA Factory , le plus grand gymnase MMA de France , ainsi que pour être l'ancien entraîneur du champion poids lourd de l'UFC Francis Ngannou et le coach actuel de l'ancien champion poids lourd par intérim de l'UFC, Ciryl Gane.

Mariam Ouattara : afrique-sur7.ci