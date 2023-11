Football : CR7 ou Messi, N'Golo Kanté a fait son choix !

Plus les années passent, plus la comparaison entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi prend de l'ampleur. Pourtant les deux extraterrestres sont loin de l'Europe depuis plusieurs mois. Récemment, c'est N'Golo Kanté qui a été soumis à cette rude épreuve de choix entre Cristiano Ronaldo et Messi.

Football : CR7 ou Messi, Ngolo Kanté a fait son choix !

Kanté n'a pas hésité à choisir Lionel Messi comme étant le meilleur joueur du monde. « Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo ? Messi est le meilleur », a-t-il affirmé. L'ancien joueur de Chelsea a rassuré que le sacre de la Pulga au Mondial 2022 n'a pas influencé son choix, qu'il est un admirateur du joueur depuis plusieurs années. En allant plus loin, N'Golo Kanté a avoué que Messi est également l'adversaire le plus dur qu'il a affronté en carrière.

« Le rival le plus coriace ? Je dirai Lionel Messi. En raison de sa façon de dribbler, il était pour moi l’adversaire le plus difficile », a-t-il déclaré. N'Golo Kanté évolue actuellement du côté d'Al-Ittihad en Arabie saoudite, dans le même championnat de la star portugaise CR7. Messi quant à lui, évolue à l'Inter Miami aux États-Unis.