Mamadou Traoré (GPS) : "Guillaume Soro ne rentrera pas en victime résignée"

Guillaume Soro Kigbafori a annoncé la fin de son exil le dimanche 12 novembre dans un discours officiel. El Hadj Mamadou Traoré, cadre de GPS (Générations et peuples solidaires), a soutenu que son mentor ne rentrera pas en Côte d'Ivoire en victime résignée.

Mamadou Traoré annonce une rencontre entre Guillaume Soro et les autorités maliennes

"J’annonce ici et maintenant que je mets fin à mon exil, car il m’est pénible de vivre loin de ma terre natale et ancestrale d’Afrique", avait lâché Guillaume Soro dans une vidéo. On apprendra plus tard que l'ex-chef rebelle a atterri au Niger où il a été reçu en audience par les autorités de la transition, notamment le général Tiani Abdourahamane.

El Hadj Mamadou Traoré a fait une sortie dans laquelle il affiche sa certitude à propos d'une rencontre entre le président de GPS (Générations et peuples solidaires) et les autorités maliennes et burkinabè. "Ces dernières vont lui apporter leur soutien dans son projet de rentrer dans son pays", a confié le soroiste.

"C'est donc pour dire que Guillaume Soro ne rentrera pas en Côte d'Ivoire en victime résignée. Il rentrera dans son pays grâce au soutien des autorités burkinabè, maliennes et nigériennes. À travers ces différentes rencontres, Guillaume Soro montrera qu'il a ,lui aussi, des alliés dans son projet de retour au pays", a poursuivi le cadre de GPS.

Pour lui, l'échange entre l'ancien Premier ministre d'Alassane Ouattara et l'actuel pouvoir nigérien donne une douche froide à ceux qui avaient signé la mort politique de Guillaume Soro. El Hadj Mamadou Traoré a saisi l'opportunité afin de lancer un appel au président ivoirien.

"Je lui demande de ne pas écouter ceux qui le poussent à la belligérance avec Guillaume Soro et ses nouveaux alliés. Je prie de tout mon cœur que la guerre des egos qui oppose les deux ex-alliés prenne fin pour le bonheur des Ivoiriens. Où sont-ils ces Ivoiriens qui l'avaient encouragé à envoyer des troupes militaires au Niger ?", s'est-il interrogé.