Les électeurs libériens se rendent aux urnes pour le second tour de la présidentielle ce mardi 14 novembre 2023. A ce stade du scrutin, deux hommes sont encore en lice, le président sortant George Weah et l'opposant Joseph Boakai.

Liberia - Présidentielle: le second tour s’annonce serré entre George Weah et Joseph Boakai

Ce mardi marque le second tour de la présidentielle au Liberia, avec deux candidats en compétition: le président sortant George Weah, 57 ans, et l'opposant Joseph Boakai, 78 ans. Les deux candidats se trouvent au coude-à-coude, avec le premier tour du 10 octobre terminé par une avance de seulement 7 000 voix en faveur de Weah.

Au total, 2,4 millions d'électeurs sont annoncés pour ce scrutin crucial pour la consolidation de la paix et de la démocratie, selon l'ONU. Au terme du scrutin, la commission électorale dispose de 15 jours pour publier les résultats. Le taux de participation, particulièrement important cette fois-ci en l'absence de couplage avec des élections parlementaires, pourrait influencer le dénouement du scrutin.

George Weah, ancien Ballon d'Or et actuel président, met en avant ses réalisations dans l'éducation, l'électrification des foyers, la construction d'infrastructures, et sa gestion durant la pandémie de Covid-19. Toutefois, ses détracteurs l'accusent de ne pas avoir tenu ses promesses et de ne pas être en phase avec les difficultés économiques du pays.

Joseph Boakai, quant à lui, critique la gestion de Weah et promet de développer les infrastructures, d'attirer les investisseurs et de lutter contre la corruption. La campagne électorale a été émaillée de violences et d'accusations de part et d'autre, créant des tensions préoccupantes.