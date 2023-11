RDC : Koffi Olomidé envoie un tendre message à Cindy Le Cœur

Koffi Olomidé apprécie tellement la chanteuse Cindy Le Coeur. A la célébration de son anniversaire le samedi 11 novembre, le Grand Mopao Mokonzi a envoyé un message tendre à la cheffe d’orchestre du Quartier Latin.

Koffi Olomidé magnifie Cindy Le Coeur à l’occasion de son anniversaire

La love story entre Koffi Olomidé et Cindy Le Coeur continue toujours de faire débat dans les médias et sur les réseaux sociaux. Sans que les deux artistes ne confirment ou démentent réellement une idylle entre eux. Plusieurs déclarations de la fille aînée de Boss ya Mboka, Didistone, sur la toile, affirme que le divorce de sa mère Aliya avec le chanteur congolais est dû à sa relation avec la cheffe d’orchestre du Quartier Latin.

Dans une chanson de Cindy Le Coeur intitulée ‘’Je te jure’’, sortie le 1er avril dernier en featuring avec le Grand Mopao Mokonzi, on voyait bien la grande complicité qui se dégageait entre le patron du Quartier Latin et la directrice artistique de sa formation musicale. Même cette parole prononcée : ‘’Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas’’, est évocateur.

C’est dans ce flou qui entoure cette aventure amoureuse que Koffi Olomidé a envoyé à Cindy Le Coeur un message très tendre à l’occasion de la célébration de son 41ème anniversaire le samedi 11 novembre sur sa page Facebook. ‘’Souffle tes bougies, ferme les yeux et réjouis-toi d'être une si belle personne. Je me demande comment font ceux qui ne te voient pas pour être heureux, joyeux anniversaire Mama Cy!’’, écrit-il. Ces propos doivent être vraiment décortiqués, parce que la star congolaise de 67 ans demande à Cindy Le Coeur de ne pas écouter tous les ragots à son sujet et de vivre sans se soucier.