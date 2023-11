Guillaume Soro a été reçu ce lundi par le président de la transition du Niger, le général Abdourahmane Tchiani. Le leader de Générations et peuples solidaires séjourne à Niamey depuis le samedi 11 novembre.

Niger : Guillaume Soro reçu par le général Abdourahmane Tchiani

Communiqué de presse

Date : 13 novembre 2023

Générations et Peuples Solidaires

M. SORO Kigbafori Guillaume reçu par le président du Niger

M. SORO Kigbafori Guillaume, ancien Premier ministre et ancien président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, a eu l'honneur d'être reçu ce jour en audience par le président de la Transition du Niger, Chef de l'État, le général Abdourahmane Tchiani, accompagné du général Salifou Mody, ministre de la Défense, et du général Mohamed Toumba, ministre de l'Intérieur. L'entretien qui a duré une heure et demie a été exceptionnel par la qualité et la profondeur des échanges.

M. SORO exprime sa profonde gratitude envers le président Tchiani pour l'accueil et la disponibilité dont il a fait preuve à son endroit. Il salue également le peuple frère du Niger pour son hospitalité exceptionnelle et réaffirme son engagement continu envers la promotion de la paix et de la stabilité dans la région, ainsi que sa détermination à contribuer activement à la consolidation des relations harmonieuses entre les nations africaines.

Moussa TOURE

Responsable de la Communicatio