Samedi dernier, André Ayew a rejoint le Havre FC. L'international ghanéen paraphé un contrat d'une saison. Après sa présentation aux supporters des Bleu ciel et marine, l'ancien marseillais a fait savoir ce qui l'a poussé à revenir en Ligue 1.

Football : André Ayew dévoile les raisons de son retour en France

André Ayew est un connaisseur de la Ligue 1. Il a passé neuf saisons à l'Olympique de Marseille entre 2006 et 2015. Neuf ans plus tard, il fait son retour dans ce championnat qui l'a vu grandir. L'ancien de Swansea n'est pas revenu au Vélodrome, mais au Havre FC. C'est chez les Bleu ciel et marine qu'il a signé un contrat d'une saison samedi dernier. Le Ghanéen, pour se justifier sur son choix a mis en exergue le travail sérieux qu'accomplit la direction du Havre FC.

« À une période, j'avais des opportunités dans différents endroits, que ce soit en Ligue 1 ou à l'étranger. Surtout en début de mercato. Je voulais prendre le temps de bien analyser la situation, de bien analyser ce que je voulais et ce que je recherchais sur le terrain et en dehors. Il y a une chose que je savais, c'est que je voulais rentrer en France. Et avec les opportunités que j'avais en France, il faut dire ce qui est : si ce n'est pas l'OM, je n'allais pas regarder beaucoup d'endroits. Le projet du HAC, les ambitions, le coach (Luka Elsner), Mathieu Bodmer (le directeur sportif), tout le staff ...», a-t-il fait savoir avant de poursuivre.

« Tout ça m'a poussé à prendre cette décision. Ça fait un bon moment qu'on discute. J'ai analysé tout ce qu'il y avait, les matchs, etc ... Et quand je vois l'ambiance ce (samedi) soir, j'ai hâte. J'ai 33 ans, je sais ce qu'il faut faire pour rester fit (sourire). Il n'y a rien qui remplace les matchs, il en faudra quelques-uns pour être au top mais pour ce qui concerne les entraînements, j'étais en sélection ces derniers temps aussi. J'ai beaucoup bossé avec mon équipe également. On a beaucoup bossé. Je suis ravi d'être de retour. Ce projet est vraiment très ambitieux, on est là pour se maintenir. On verra ce qu'il peut se passer par la suite ».