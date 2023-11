La NCI a réussi à avoir les droits de diffusion des matchs des Éléphants de la Côte d'Ivoire comptant pour les éliminatoires du Mondial 2026. Le public ivoirien pourra donc suivre toutes les rencontres de la sélection ivoirienne au cours de cette campagne sur la Nouvelle Chaîne Ivoirienne.

Éliminatoires Mondial 2026 : NCI diffusera les matchs des Éléphants

Certaines rumeurs avaient annoncé que la NCI devrait diffuser les matchs de l'équipe ivoirienne comptant pour les éliminatoires du Mondial 2026. En attente d'une confirmation, la Nouvelle Chaîne Ivoirienne a mis les choses au clair ce lundi. Et c'est une bonne nouvelle, puisque la télévision a annoncé avoir décroché le droit de diffusion de toutes les rencontres de la sélection ivoirienne pendant les éliminatoires du Mondial 2026.

«NCI, la Nouvelle Chaîne Ivoirienne, est heureuse d'annoncer aux téléspectateurs de Côte d'Ivoire l'acquisition des droits de retransmission des 10 matchs des Éléphants de Côte d'Ivoire lors des éliminatoires de la zone Afrique de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 sur l'ensemble du territoire ivoirien, en accès gratuit et en haute définition (HD) sur tous ses canaux de diffusion : la TNT sur la chaîne 4, Star Times HD au canal 778 et sur le bouquet CANAL + aux canaux 4 et 204. De plus, la retransmission sera effectuée en HD sur nos plateformes numériques géo-bloquées pour le territoire ivoirien (nci.ci, l'application MyNCI, Facebook, YouTube...)», peut-on d'abord lire dans le communiqué publié sur la page Facebook de la NCI.

« Ces droits ont été acquis auprès de PC Plus Group et Marketing & Media Solutions, les détenteurs exclusifs des droits médiatiques des qualifications africaines de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 en Afrique subsaharienne pour la télévision en diffusion gratuite », poursuit ledit communiqué.