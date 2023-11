Côte d’Ivoire : L’humoriste Joël lutte contre un cancer et d’autres pathologies

L’humoriste ivoirien, Joël a décidé de venir en aide aux enfants démunis et malades du cancer, du cœur et des grands brûlés. Il organise ainsi un spectacle humanitaire chaque année pour récolter des fonds et aider des enfants.

L’humoriste Joël se bat contre un cancer et d’autres pathologies

Joël N’Godi plus connu sous le pseudonyme de Joël fait partie des humoristes ivoiriens très appréciés par le public ivoirien. Il dépeint avec humour des sujets et les relations entre hommes et femmes qui sont beaucoup suivis en Côte d’Ivoire. Bien qu’il soulage les hommes en les faisant rire par ses blagues, l’humoriste est un homme qui sait penser à son prochain.

Raison pour laquelle, depuis quelques années maintenant, Joël organise un spectacle de bienfaisance pour venir en aide aux enfants démunis et malades du cancer, du cœur et des grands brûlés. Il remet le couvert le dimanche 26 novembre prochain au Palais de la culture Bernard B Dadié de Treichville à partir de 16h.

Le spectacle intitulé ‘’La petite nuit enchantée’’ est un prétexte pour recueillir des fonds et rendre heureux des enfants à l’aube de la fête de Noël qui approche à grands pas. ‘’On achète des médicaments et des cadeaux pour les enfants. Par exemple, à travers un Prêtre à Man qui nous exprime ses besoins à qui nous faisons des dons pour 500 enfants. A Abidjan, nous faisons la part belle à 600 enfants’’, dit-il joint au téléphone.

De plus, une partie de la recette sera également reversée au centre des grands brûlés du Chu de Cocody, service d’Oncologie pédiatrique du Chu de Treichville et aux enfants malades du cœur au service de l’institut de cardiologie d’Abidjan.

A cette 6ème édition de ce spectacle, l’humoriste qui fait partie du Rotary Club Abidjan Palmeraie, verra la participation de l’ensemble de ses amis humoristes, des anciens footballeurs ivoiriens comme Emmanuel Eboué et Abdoulaye Traoré dit Ben Badi.