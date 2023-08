Côte d’Ivoire : L’image de Willy Dumbo utilisée pour arnaquer

Willy Dumbo ne veut pas voir son nom et son image mêlés dans des pratiques d’escroquerie sur la toile. Il a donc lancé une alerte sur les réseaux sociaux pour avertir ses fans de ne pas se laisser prendre dans le piège.

L’image de Willy Dumbo utilisée illégalement

L’animateur ivoirien, Willy Dumbo est présentement aux Etats-Unis où il passe des vacances paisibles avant la reprise de son émission phare ‘’Willy à Midi’’, sur la chaîne de télévision Life TV. Alors qu’il se la coule douce au pays de l’Oncle Sam, des individus animés de mauvaises intentions veulent se servir de son image pour gruger d’honnêtes citoyens sur les réseaux sociaux.

Mis au parfum de cette situation, l’humoriste a lancé l’alerte sur sa page Facebook pour informer ses nombreux fans pour ne pas se laisser prendre. ‘’La page suivante ( voir photos) utilise illégalement mon image pour arnaquer. Je tiens à vous informer qu’aucun contrat ne me lie à ce site de paris en ligne. N’utilisez donc aucun code promo émanant de cette page qui n’est autre que la page d’un cybercriminel. Des enquêtes sont déjà en cours pour savoir qui se cache derrière.. En attendant, je vous prie de m’aider à la signaler massivement car d’autres risquent de se faire arnaquer’’, écrit-il. L’animateur a également partagé le lien de la page incriminée, afin que ses fans puissent être conscients de la situation.

Malheureusement, l’usurpation d’identité sur la toile, est un fléau de plus en plus répandu. De nombreuses célébrités ont été victimes de cette pratique où des individus malveillants ont utilisé leur nom et leur image pour arnaquer leurs fans. Des personnalités telles qu’Emmanuel Adebayor, Kerozen, Claire Bahi, Apoutchou National… ont déjà été touchées par cette pratique.