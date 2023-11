À quelques jours du scrutin présidentiel à Madagascar, six candidats de l'opposition, parmi lesquels figurent deux anciens présidents, appellent au boycott des élections. Dans une déclaration, ils dénoncent des préoccupations sur la transparence du processus.

Madagascar : 06 candidats de l'opposition s'opposent au processus électoral

À moins de 72 heures de l'ouverture des bureaux de vote à Madagascar, six candidats de l'opposition, dont Marc Ravalomanana, ancien président de la République de 2002 à 2009, et Hery Rajaonarimampianina, président de 2014 à 2018, ont annoncé leur refus de participer à l'élection présidentielle prévue jeudi. Ils appellent publiquement les Malgaches à ne pas se rendre aux urnes et à rester chez eux.

Marc Ravalomanana, qui brigue à nouveau la fonction suprême, a déclaré de manière catégorique : "Nous appellerons à ne pas aller voter." Son homologue, Hery Rajaonarimampianina, a exprimé son scepticisme quant à la sincérité du scrutin, affirmant clairement qu'il ne participera pas au processus électoral.

Dans sa déclaration, l'ex-président Rajaonarimampianina a fait allusion au président sortant, Andry Rajoelina, en dénonçant un "forcing d'un candidat pour être élu".

Des manifestations et violences ont éclaté à Madagascar depuis l'annonce de la candidature de Rajoelina pour un second mandat. Dans la foulée, l'opposition, composée d'un collectif de 10 candidats, a rejeté fermement les intentions du président Rajoelina et l'a accusé de chercher à semer le chaos dans le pays.