Côte d'Ivoire : The Africa Climate Band-Concert Tour pour une planète verte

The Africa Climate Band-Concert Tour est engagé dans la lutte contre le réchauffement climatique. Samedi 11 novembre 2023, un concert a eu lieu à l'espace AZK Live à Cocody Blockhauss.

The Africa Climate Band : L'Afrique propose des solutions innovantes contre le réchauffement climatique

Il y avait du rythme et de la musique le samedi 11 novembre à l'espace AZK Live. The Africa Climate Band-Concert Tour y a posé ses valises pour faire la promotion des solutions africaines contre le réchauffement climatique.

"C'est bien plus qu'un simple concert, c'est une déclaration. Nous voulons montrer au monde que l'Afrique ne se contente pas de subir les conséquences du réchauffement climatique, mais qu'elle propose des solutions innovantes", a fait savoir Innocent Antoine Houedji, le reponsable de l'organisation, au cours d'une conférence de presse avant le concert. Il a aussi indiqué que l'objectif du concert était d'interpeller l'Europe et les États-Unis, démontrant que l'Afrique est bien plus que la narration souvent dépeinte.

Le slogan de The Africa Climate Band est "Un Hymne qui promeut les solutions climatiques menées par l'Afrique".

The Africa Climate Band se positionne comme un contrepoids, démontrant que l'Afrique n'est pas simplement une bénéficiaire passive d'aide financière. Au contraire, l'Afrique est prête à offrir des solutions innovantes, ouvrant la voie avec détermination, tandis que d'autres parties du globe font face à une réalité que l'organisation qualifie de "presque rien pour résoudre le problème des pertes et des dommages-intérêts".

Le concert de samedi a été le point de départ d'une symphonie d'espoir et de changement, une mélodie que The Africa Climate Band continue à jouer à travers le continent africain et au-delà, propageant un message d'action collective et de responsabilité partagée pour un avenir plus vert.