Côte d’Ivoire : Une ancienne danseuse d’Arafat DJ fait des révélations troublantes sur Carmen Sama

Quatre ans après sa mort tragique, des révélations sont toujours faites sur Arafat DJ. Une ancienne danseuse de passage sur les antennes de ‘’Peopl’Emik’’, est revenue sur des embrouilles avec Carmen Sama. Cette dernière avait pensé que l’ex-danseuse avait eu une aventure avec son défunt mari.

Rita Diesel à Carmen Sama : ‘’Si elle a pu garder une dent contre moi (...) ça veut dire qu’elle aurait pu m’empoisonner gratuitement’’

Le chanteur légendaire du Coupé-décalé, feu Arafat DJ, de son vivant a vécu des situations controversées avec plusieurs personnes. Ce sont généralement avec la gente féminine que le Daïshikan a rencontré des aventures tumultueuses. Les fans ont suivi il y a quelques années l’épisode avec la chanteuse Angela Lova qui a révélé avoir vécu avec le Beerus Sama et même avoir eu un enfant avec lui.

Alors que l’affaire est depuis en suspens, une autre polémique qui a eu des répercussions dans la relation du défunt fils de Tina Glamour avec Carmen Sama est remis au goût du jour par l’une de ses anciennes danseuses qui s’appelle Rita Diesel, aujourd’hui devenue artiste-chanteuse. Cette dernière était sur le plateau de Peopl’Emik le mardi 14 novembre où elle est revenue sur une mésentente avec la veuve d’Arafat DJ.

Elle a expliqué dans la rubrique ‘’Vérité par l’image’’, où une photo de Carmen Sama est apparue que celle-ci a pensé qu’elle a entretenu des relations amoureuses avec son homme pendant qu’il était encore en vie. C’est lorsque Rita Diesel a sollicité de l’aide de la part de la maman de Rafna que celle-ci qui a tourné en rond lui a lancé finalement un jour au visage cette parole blessante qui l’a choquée. Bien que l’ex-danseuse d’Arafat DJ était au petit soin de Carmen Sama pendant sa grossesse. ‘’(...)Quand elle était enceinte, je partais lui payer de la pizza. Et quand elle finissait de manger, elle me donnait le reste et je mangeais. Si elle a pu garder une dent contre moi depuis cette époque, ça veut dire qu’elle aurait pu m’empoisonner gratuitement’’, dit-elle.

Dans la même lancée, Rita Diesel en commentant la photo d’Emma Lohoues a indiqué qu’elle avait préféré avoir l’influenceuse ivoirienne comme la femme d’Arafat DJ. Parce qu’elle a vécu cinq bonnes années avec l’Influenmento, mais son cœur avait déjà chaviré pour Carmen Sama.