La chanteuse Angela Lova aurait un enfant de 5 ans avec Arafat Dj

Invitée à l’émission Showbuzz de Mulukuku Dj sur NCI, la chanteuse Angela Lova a évoqué sa relation avec Arafat DJ, de laquelle serait né un garçon le 14 juin 2016 à Abidjan.

Angela Lova se confie: "L’enfant a 5 ans aujourd’hui…c’est la vérité, j’assume et même j’ai été dotée par Arafat Dj en fait…"

Dans des propos parfois incohérents, Angela Lova soutient que Dj Arafat lui louait un appartement à "Angré cité des arts non loin de la gendarmerie", sauf que le quartier “Cité des arts”, le seul d'ailleurs à Abidjan, se trouve à Cocody Centre et non à Angré. De plus, il n’existe pas de compagnie de gendarmerie dans ce quartier de Cocody-Centre.

Toujours selon Angela, feu Houon Ange Didier alias Arafat Dj l'aimait réellement mais ne voulait pas l'afficher, et ses amis savaient qu'il entretenait cette relation… Buzz ou réalité ?

A en croire la chanteuse de Zouglou vivant en France, et de passage en ce moment à Abidjan, il s’agit d’une affaire bien connue des fidèles compagnons de DJ Arafat.

« Merci à toutes ces personnes qui savent la vérité : Ali le Code, Yvan Tresor, Oscar le Motard, Rufy, Vanessa Fashion et Olo Kpatcha l’Empereur. Je rentre en Côte d’Ivoire d’ici peu pour dire mes vérités à une certaine Carmen (Sama, NDLR)", avait-elle indiqué, avant son arrivée en Côte d’Ivoire.

Là encore, l’un des proches de Daishi cité par la chanteuse, en l'occurrence, Olo Kpatcha l’Empereur, est vite monté au créneau pour la désavouer, affirmant ne pas connaître la jeune femme.

« Franchement, je ne la connais pas, celle-là. Je ne l’ai jamais vue avec Arafat… Elle cherche sûrement à faire du buzz autour d’elle pour se faire connaître. Mais ce n’est pas dans ma bouche qu’elle va manger son piment…", a réagi l’ex homme de main du Yorobo.

La réplique d’Angela Lova à Olakpatcha ne s’est pas fait attendre. Contactée par les chroniqueurs de l’émission Showbuzz, la jeune femme a persisté qu’elle a effectivement un enfant en commun avec Arafat. Mieux, elle a ajouté avoir été dotée par le défunt roi du coupé-décalé, Didier Ange Houon.

« Avoir un enfant avec Didier, un buzz ? Je ne pense pas. L’enfant a 5 ans aujourd’hui…c’est la vérité, j’assume et même j’ai été dotée par Didier en fait… », a-t-elle déclaré, avant d’ajouter que l’enfant porterait même le nom de son père. Angela Lova promet d'apporter les preuves de ses allégations très prochainement.