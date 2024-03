Alassane Ouattara a félicité Bassirou Diomaye Faye pour son élection à la présidence du Sénégal à l’issue du scrutin du 24 mars 2024.

Sénégal : Alassane Ouattara félicite Bassirou Diomaye Faye

Bassirou Diomaye Faye sera le nouveau président de la République du Sénégal. À l’issue de la présidentielle du 24 mars, le candidat de l’ex-Pastef a été plébiscité selon les résultats sortis des urnes. En attendant l’organe en charge des élections et le Conseil constitutionnel, des félicitations pleuvent de partout.

Sur les réseaux sociaux, le président Alassane Ouattara a félicité le nouveau président-élu du Sénégal. Le Chef de l’Etat ivoirien a exprimé son vœu de succès à Diomaye Faye dans ses nouvelles fonctions.

« J’adresse mes vives félicitations et mes vœux de réussite au Président élu du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye. Je me réjouis de poursuivre avec lui, les excellentes relations d’amitié et de fraternité entre la Côte d’Ivoire et le Sénégal. », a écrit Ouattara.

Par ailleurs, le président a félicité le peuple frère du Sénégal qui vient une nouvelle fois de démontrer son attachement à la démocratie. Avant le dirigeant ivoirien, plusieurs Chefs d’Etat de la sous-région dont le Béninois Patrice Talon, le Bissau-guinéen Umaro Sissoco Embalo et le Gambien Adama Barrow avaient adressé leurs vives félicitations au successeur de Macky Sall.