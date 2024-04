77 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

L’ancien député Désiré Vodonou a écopé de 14 ans de prison ferme et 2 milliards d’amendes dans le dossier qui l’oppose à BGFI BANK. Ils étaient accusés d’accès et maintien illégal dans un système informatique, escroquerie et blanchiment de capitaux. Un banquier et un informaticien Sénégalais sont également poursuivis dans le même dossier.

Bénin – Affaire casse de banque : lourde peine pour Désiré Vodonou et ses coaccusés

En détention provisoire dans un dossier de casse de banque qui les oppose à BGFI Bank, l’ancien député Désiré Vodonou et ses coaccusés ont été fixés sur leur sort, ce jeudi 04 avril 2024. Le verdict de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) est tombé ce jour. Ils ont écopé d’une lourde peine de 14 ans d’emprisonnement ferme et 2 milliards francs CFA d’amende.

Accusés au départ de « d’accès et maintien illégal dans un système informatique ; escroquerie et blanchiment de capitaux », les prévenus ont été finalement reconnus coupables des faits de « tentative d’accès et maintien illégal dans un système informatique et complicité des mêmes faits ».

Dans son verdict, le juge en charge du dossier a précisé que le banquier est interdit d’exercice. Le Sénégalais, quant à lui, doit quitter le territoire béninois et ne plus y jamais mettre les pieds, après avoir purgé sa peine. Par ailleurs, la Cour a ordonné la saisie des biens des prévenus.