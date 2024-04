6 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Il est resté silencieux depuis le déclenchement de la polémique sur la participation de la chanteuse Aya Nakamura lors de la cérémonie des Jeux olympiques de Paris. En marge de l’inauguration du centre aquatique olympique de Saint-Denis ce jeudi 4 avril, Emmanuel Macron a apporté son soutien à la chanteuse française.

Emmanuel Macron : ‘’Elle participe justement aussi de la culture française, de la chanson française’’

Aya Nakamura avait été proposée par le Président français, Emmanuel Macron pour l’ouverture en juillet prochain les JO de Paris. Cette annonce a déclenché l’indignation de la droite et de l’extrême droite qui y voyaient une manière de diviser et d’humilier le peuple français. Des artistes, des journalistes, des animateurs et bien d’autres personnalités publiques de France et d’Afrique ont apporté leur soutien à la chanteuse francophone la plus streamée dans le monde.

Les belles-soeurs d’Edith Piaf ont même pris fait et cause pour Aya Nakamura en affirmant lors d’une interview qu’elles ont eu une demande d’autorisation d’interpréter l’une des chansons de la chanteuse populaire de la France décédée en 1963. Avant elles, la maison de disques de la chanteuse française d’origine malienne, par la voix de son directeur général, a montré que son artiste occupe une place de choix dans l’industrie musicale en France.

En outre, le Chef de l’Etat français, celui par qui la polémique a été soulevée contre Aya Nakamura, s’est prononcé ce jeudi 4 avril lors de l’inauguration du centre aquatique des JO à Saint-Denis. Dans les propos d’Emmanuel Macron, il est en soutien à l’interprète de la chanson à succès ‘’Djadja’’. ‘’Je constate une chose, c’est que je crois que c’est une artiste, pour parler en bon français, qui est la plus streamée parmi les artistes francophones et qui parle à bon nombre de nos compatriotes. Et je pense qu’elle a tout à fait sa place dans une cérémonie d’ouverture ou de clôture des Jeux. Je ne dévoilerai pas ici les détails mais si elle fait partie avec d’autres artistes d’une cérémonie c’est une bonne chose parce que ces cérémonies doivent nous ressembler’’, déclare-t-il. Avant de continuer : ‘’Elle participe justement aussi de la culture française, de la chanson française. Je veux défendre ici ces choix et défendre le fait qu’il doit y avoir une liberté artistique sans faire de politique. Je pense que derrière cette liberté artistique il doit y avoir la volonté, que je veux protéger, d’être libre de choisir les artistes qui se produiront et s’assurer qu’ils représentent la France dans sa diversité et dans son rayonnement ou dans tous ses arts et son excellence’’. Emmanuel Macron a ensuite souligné que la décision appartenait quand même à la direction artistique et au directeur artistique des cérémonies des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Cette sortie médiatique du Président français va calmer un tant soit peu les ardeurs des détracteurs de la chanteuse.