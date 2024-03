Annoncé depuis quelques jours, la visite d’une délégation nigérienne est effective au Bénin. Les émissaires du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie sont à Cotonou depuis quelques minutes.

On en sait désormais un peu plus sur les raisons de la visite d’une délégation nigérienne au Bénin. Selon les premières informations rapportées par le média local Bip radio, la délégation est venue parler « coopération et de l’oléoduc ». Ce déplacement s’inscrit donc principalement dans le cadre du Projet Wapco pipeline mis en service le 1er mars dernier.

La délégation est composée d’une dizaine de personnes, dont des hauts gradés et deux chinois. On note la présence de :

colonel Abdoulaye Alidou Maiga, Directeur de la Facilitation, du Partenariat, des Régimes Economiques et Particuliers (chef de mission) ;

colonel Adamou Abdou Zaroumeye, Directeur de la Réglementation et de la Coopération Douanière ;

colonel Amadou Adamou Sinka, Directeur de l’Audit et du Contrôle Interne ;

Karimou Korone Mamoudou, informaticien ;

commandant Amadou Hima Fourera, inspecteur central des Douanes, Vérificateur au Bureau des Douanes de Niamey-Aéroport.

Plusieurs rencontres d’échanges sont prévues entre les administrations douanières des deux pays.

Cette visite de travail intervient dans une période de tension diplomatique entre le Bénin et le Niger. Malgré l’ouverture de la frontière côté béninois suite à la levée des sanctions de la CEDEAO, le Niger ne cède pas. Le pays a gardé sa frontière fermée, ce qui empêche tout déplacement des camions bloqués à la frontière de Malanville.