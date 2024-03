En meeting à Karafigué dans le nord de la Côte d’Ivoire, Dano Djédjé, président exécutif du Parti, a appelé à un retour de Laurent Gbagbo au pouvoir.

Dano Djédjé engage les populations de Karafigué auprès de Laurent Gbagbo

Le Parti des peuples africains-Côte d’Ivoire du Grand Nord a tenu la première journée de sa rentrée politique le samedi 2 mars 2024. À cette occasion, Sébastien Dano Djédjé a appelé les populations de ladite localité à œuvre pour le retour de Laurent Gbagbo aux affaires en 2025.

« Les féticheurs ont pris un engagement ici, ils ont rêvé et rêvent encore que le président Laurent Gbagbo revienne au pouvoir en Côte d’Ivoire. Nous comptons sur eux pour que ce rêve soit réalité. Les chefs religieux, musulmans et chrétiens le pensent aussi, je le sais, parce que Laurent Gbagbo mérite de reprendre son fauteuil présidentiel », a déclaré le président exécutif du PPA-CI.

Selon le cadre du PPA-CI, M. Gbagbo a dirigé la Côte d’Ivoire pendant dix années et il a fait humainement ce qu’il pouvait jusqu’à ce qu’on l’arrête et le déporte. « Le seul cadeau qu’on puisse lui donner, c’est lui redonner le goût de la politique. Il a dit qu’il fera la politique jusqu’à sa mort et il veut compter sur vous. Il veut compter sur vous par votre militantisme, votre inscription sur la liste électorale et votre vote », a ajouté Dano Djédjé.

Par ailleurs, il a exhorté les populations à mener le combat pour la réinscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Vous imaginez qu’un ancien président de la République qui a géré le pays pendant dix ans sout traité comme s’il n’a jamais existé. À vous mes parents de Karafigué, il faut que vous soutenez notre combat », s’est-il exprimé.