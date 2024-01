La Police républicaine a interpellé un homme cité dans une affaire de viol collectif sur mineure. Il est actuellement gardé à vue.

Bénin : un homme arrêté pour viol collectif sur mineure

Dans la commune de Lokossa, au sud du Bénin, un agent civil de sécurité est interpellé et gardé à vue par la police dans une affaire de viol collectif. La victime est une mineure de 15 ans. Le second suspect est introuvable pour le moment.

Aux dernières nouvelles, la fillette victime de cette cruauté est toujours hospitalisée. Bip radio rapporte que la police est à pied d’œuvre pour stopper le fugitif dans sa course.

Au Bénin, le viol est puni de la réclusion criminelle de dix (10) ans à vingt (20) ans et d’une amende d’un million (l 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs FCFA, lorsqu’il est commis sur un mineur de plus de 13 ans. Lorsque la victime a moins de 13 ans, l’auteur risque la prison à perpétuité et la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) qui se charge d’examiner le dossier.