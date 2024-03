Brama Traoré, sélectionneur des Etalons du Burkina Faso a publié sa liste de 25 joueurs convoqués sans le capitaine Bertrand Traoré, pour les journées FIFA de mars 2024. En conférence de presse, le patron de l’équipe nationale de football burkinabè a justifié cette mise à l’écart du capitaine et d’autres cadres de la sélection nationale.

Brama Traoré justifie l’absence de Bertrand Traoré de l’équipe du Burkina Faso

Le capitaine Bertrand Traoré, Hervé Koffi, Issoufou Dayo et sept autres joueurs présents à la CAN 2023 en Côte d’Ivoire, ne figurent pas dans la liste de l’actuel sélectionneur pour les matchs amicaux des journées FIFA. Face aux médias, l’actuel patron des Etalons du Burkina Faso, Brama Traoré a donné ses raisons. Selon ce dernier, aucun joueur n’a été écarté, c’est juste une décision pour préparer la relève et de protéger certains cadres dans leur club.

Si le coach cherche déjà à trouver des remplaçants dignes du nom au gardien titulaire Hervé Koffi, le cas du capitaine Bertrand Traoré est tout autre. À en croire le sélectionneur, Bertrand Traoré vient d’arriver dans son nouveau club et il va falloir lui permettre d’avoir du temps de jeu en vue de mieux aider son club. Et cela ouvre évidemment la porte aux nouveaux qui ont la chance de s’exprimer et de gagner la confiance du coach.

« Il n’y a pas un seul joueur que j’ai oublié. Je viens d’arriver et concernant Bertrand Traoré, il vient d’arriver à Villarreal FC et c’est un de nos meilleurs joueurs. Mais il est important de lui laisser du temps de jeu dans son club. Et ces deux matchs ne sont que des rencontres amicales. Je pense qu’il faut amener d’autres joueurs pour renforcer le potentiel de notre équipe. Sinon, je n’ai écarté personne », a laissé entendre le coach.