La Grande chancellerie des Ordres burkinabè a organisé une conférence sur les symboles de l’État burkinabè à destination des élèves du Lycée technique Charles Lavigerie de Kamboinsin, à Ouagadougou. Cette initiative vise à instaurer un respect systématiquement et agréable à la nation.

Non -respect des symboles du Burkina Faso : les contrevenants passibles de peine de prison

Lors de cette conférence, il a été souligné que le non-respect des symboles de l’État, tels que définis par l’article 34 de la Constitution, est passible de peines de prison allant de deux mois à deux ans. En effet, ces symboles incluent l’emblème national (le drapeau), les armoiries, l’hymne national et la devise nationale.

À cet effet, le Directeur de la communication et des relations avec la presse de la Grande chancellerie des Ordres burkinabè, Kévin Gauthier Kaboré, a expliqué aux élèves les différents types de drapeaux et leur signification, ainsi que les autres images de l’État. Il a montré l’importance de connaître et de respecter ces figures qui représentent le pays et son identité collective.

En outre, cette initiative a été saluée et considérée comme une opportunité d’inculquer aux élèves les valeurs de citoyenneté et de civisme au Burkina Faso. Ceci permettra aux élèves d’être fiers de leur pays et respecter ses institutions et ses emblèmes.

Des élèves ont également témoigné de l’utilité de cette conférence, affirmant avoir appris des notions importantes sur les symboles nationaux tels que la devise, le drapeau et l’hymne national.

En clair, cette conférence vise à sensibiliser les jeunes générations à l’importance des symboles nationaux et à les encourager à devenir des citoyens responsables et respectueux de leur pays.