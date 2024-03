L’armée américaine va devoir plier bagage et quitter le territoire nigérien. Le Conseil national pour la sauvegarder de la patrie (CNSP) vient de la mettre à la porte en dénonçant avec effet immédiat l’accord militaire entre le Niger et les Etats-Unis.

Niger : après la France, l’armée américaine poussée à la porte

Quelques jours après une rencontre électrique tenue à Niamey entre une délégation américaine et des autorités nigériennes, dont le Premier ministre, le CNSP a pris une décision radicale en ce concerne la présence de l’armée américaine au Niger.

Dans un communiqué lu à la télévision nationale par le Porte-parole du CNSP, le Colonel Major Abdourahamane Amadou, « le gouvernement du Niger, en prenant en compte les intérêts de son peuple, décide en toute responsabilité, de dénoncer avec effet immédiat l’accord relatif au statut du personnel militaire des États-Unis et des employés civils du département américain de la défense sur le territoire de la République du Niger ».

En effet, au cours de la séance tenue avec la délégation américaine composée de hauts gradés de l’armée américaine et conduite par Kathleen A. FitzGibbon, ambassadeur des États-Unis, les autorités nigériennes n’ont apprécié la position des USA sur certains sujets abordés, notamment la coopération de Niamey avec certains pays et le retour aux normes constitutionnelles.

Sur le choix des partenaires diplomatiques, stratégiques et militaires, le gouvernement du Niger regrette la volonté de la délégation américaine de dénier au peuple nigérien souverain, le droit de choisir ses partenaires et les types de partenariats à même de l’aider à lutter véritablement contre le terrorisme, alors même que les États-Unis ont décidé unilatéralement de suspendre toute coopération entre nos deux pays. Colonel Major Abdourahamane Amadou membre du CNSP

Le CNSP dénonce également « avec force l’attitude condescendante, assortie de la menace de représailles de la part de la cheffe de la délégation américaine, vis-à-vis du gouvernement et du peuple nigérien ».

La junte nigérienne a indiqué que la présence de l’armée américaine au Niger est « illégale et viole toutes les règles constitutionnelles et démocratiques ». Selon le Porte-parole, c’est par une simple note verbale en date du 6 juillet 2012 que « la partie américaine a unilatéralement imposé au Niger un accord relatif au statut du personnel militaire des États-Unis et des employés civils du département américain de la défense sur le territoire de la République du Niger ».

Cerise sur le gâteau, l’Etat nigérien doit payer des factures liées aux avions militaires américains, dont ces derniers doivent normalement s’acquitter et qui coûtent des milliards de francs CFA au contribuable nigérien. « Ensuite, les autorités nigériennes compétentes n’ont aucune information sur les activités militaires menées à partir des bases américaines au Niger et ignorent jusqu’au personnel militaire et civil, ainsi que le matériel américain déployé sur le sol nigérien. Enfin, l’armée américaine n’a aucune obligation, selon l’accord, d’accéder aux demandes nigériennes d’appui contre les groupes terroristes », a renchéri Abdourahamane Amadou.

Il s’agit là de quelques raisons qui ont motivé la junte militaire à mettre fin à la relation militaire entre le Niger et les États-Unis. L’accord est dénoncé avec « effet immédiat », le départ de l’armée américaine pourrait donc se faire sans délai.

Accords secrets entre le Niger et la Russie et l’Iran ?

Le gouvernement tient à apporter à l’attention du peuple nigérien et de la communauté internationale qu’il n’a jamais signé d’accords secrets avec la Russie, encore moins avec l’Iran. « Tous les accords signés par le Niger depuis l’avènement du CNSP respectent le droit international et les règles de transparence. C’est pourquoi le gouvernement du Niger rejette les allégations mensongères de la cheffe de la délégation américaine consistant à soutenir qu’il aurait signé un accord secret sur l’uranium avec l’Iran », a déclaré le Porte-parole du CNSP.

En ce qui concerne la Russie, il a rappelé que la collaboration entre le Niger et la Russie se traite d’États-Unis. Il s’agit particulièrement d’un accord permettant au Niger d’acquérir du matériel militaire dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.