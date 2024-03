En visite à Moscou, le chef de la diplomatie du Nigéria, Yusuf Tuggar, a rencontré son homologue russe Sergueï Lavrov, ce mercredi. Le diplomate nigérian vise à établir une coopération stratégique dans divers domaines, en particulier, celui de la sécurité, avec la Russie.

Le Nigeria veut renforcer sa coopération sécuritaire avec la Russie

En proie à une insécurité grandissante, le Nigeria veut renforcer sa coopération avec la Russie qui s’impose désormais en terme de la lutte contre le terrorisme en Afrique. Ce mercredi, à Moscou, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, et son homologue nigérian, Yusuf Tuggar, ont échangé des perspectives sur le renforcement des liens diplomatiques entre leurs pays respectifs. Au cœur des discussions se trouvait l’engagement partagé à promouvoir la coopération dans des domaines clés tels que la sécurité régionale, le commerce et les investissements.

« La Russie apporte et continuera en tout état de cause à apporter une contribution constructive aux efforts des Africains et de l’ensemble de la communauté mondiale pour stabiliser la situation dans la région Sahara-Sahel, elle aidera les pays de la région à accroître la capacité de combat de leurs forces armées nationales et des autorités chargées de faire respecter la loi, afin de contrer les menaces qui persistent, comme je l’ai déjà dit. » a rassuré, Sergueï Lavrov.

De son côté, le ministre nigérian Tuggar a souligné l’importance du multilatéralisme et a exprimé sa conviction que le renforcement des relations bilatérales avec la Russie profiterait aux deux pays. Il a également souligné la position stratégique du Nigeria pour établir une coopération solide avec la Russie dans le domaine de la sécurité.

En prévision de la consolidation de ces relations, une réunion des ministres des Affaires étrangères de la Russie et de l’Afrique est prévue à Sotchi cet automne. Cette rencontre promet d’approfondir les discussions sur la coopération et de tracer la voie à suivre pour des partenariats plus étroits dans un avenir proche.