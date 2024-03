Plus de 200 élèves, enlevés dans le nord-ouest du Nigeria ont été remis en liberté selon le gouverneur de l’Etat de Kaduna. Ce sont les élèves de Kuriga school.

Libération des 200 élèves enlevés dans l’Etat de Kaduna au Nigeria

Bonne nouvelle pour les familles des écoliers kidnappés au Nigeria. Dans un communiqué publié ce 24 mars, le gouverneur de l’Etat de Kaduna a annoncé la libération de plus de 200 élèves enlevés à Kuriga.

Le sénateur Uba Sani, gouverneur de l’État de Kaduna n’a pas précisé les contours de cette libération. Pour l’heure, on ne sait pas si les autorités ont payé de rançon aux bandits qui ont perpétré le rapt.

« Notre gratitude particulière va à notre cher président, Bola Ahmed Tinubu, pour avoir donné la priorité à la sûreté et à la sécurité des Nigérians et particulièrement veillé à ce que les écoliers de Kuriga enlevés soient libérés sains et saufs », a écrit le gouverneur dans un communiqué.

Ces derniers mois, les enlèvements se sont multipliés dans le nord-ouest du Nigeria. Les groupes de bandits armés enlèvent les enfants contre le paiement de rançon. Mais le président Bola Tinubu a assuré qu’aucun franc ne sera payé aux bandits.

Communiqué du gouverneur de Kaduna