L’Étoile sportive de Yamoussoukro (ESY) occupe désormais la première place du championnat régional, ligue d’Abengourou, après avoir battu le Club Omnisports Royal Invincible Dadier.

Championnat régional-Ligue d’Abengourou : L’ESY enchaine avec une seconde victoire

L’Étoile sportive de Yamoussoukro a réussi à s’imposer devant le Club Omnisports Royal Invincible Dadier grâce à son organisation rigoureuse et professionnelle.

« Ce score reflète le travail que nous avons mené pendant plusieurs mois. Notre victoire lors du premier match, c’était un test de vérification du travail accompli. Aujourd’hui, pour ce deuxième match, c’est la continuité du travail fait et nous espérons gagner ce match, prendre les trois points, ce qui nous permettra de rester à la tête du championnat. L’objectif est d’arriver en D3 l’année prochaine.Tout ce travail a été possible grâce à la vision du président du club, Bamba Moussa, le PDG d’Africa Mine sur le plan financier, matériel et psychologique », a confié Bamba Adama, vice-président du club et porte-parole du président.

En effet, ce club a déjà les qualités pour évoluer en D2 ou D3. La qualité de l’équipement et de l’encadrement dont bénéficient les joueurs, il fait même des envieux au niveau des footballeurs évoluant dans des ligues supérieures par son sérieux et la qualité organisationnelle.

L’ESY montre ainsi ses intentions. Elle veut aller loin, elle menage donc sa monture. Elle veut se hisser au niveau de la D1 a moyen et long terme. L’Etoile veut être un des clubs phares de Côte d’Ivoire. Le club nourrit fortement cette ambition et s’en donne donc les moyens.

À travers l’ESY, Bamba Moussa, PDG de la société Africa Mine, veut contribuer à donner une vraie opportunité aux jeunes Ivoiriens de pratiquer leur sport préféré dans de bonnes conditions.

Après le succès de la CAN 2023, la Côte Ivoire a hissé son Football à un niveau inédit. Bamba Moussa veut accompagner cet élan enclenché par le chef de l’État Alassane Ouattara.