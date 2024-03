Le ministère de la Fonction publique et de la Modernisation de l’administration dément le recrutement d’agents de constatation des impôts et des agents officiers et sous-officiers des douanes.

Un communiqué portant la signature du ministère de la Fonction publique et circulant sur la toile fait état d’un recrutement d’agents de constatation des impôts et des agents officiers et sous-officiers des douanes au titre de l’année 2024. Selon cette note, « les personnes désireuses de faire acte de candidature sont invitées à postuler uniquement en ligne ».

Le ministère d’Etat, ministère de la Fonction publique et de la Modernisation de l’administration a démenti cette information. En effet, les autorités ivoiriennes affirment n’avoir lancé aucun recrutement d’agents de constatation des impôts et des agents officiers et sous-officiers des douanes.

« Le ministère d’Etat, ministère de la Fonction publique et de la Modernisation de l’administration précise qu’il n’a jamais lancé un tel recrutement et met en garde les auteurs. Le ministère d’Etat, ministère de la Fonction publique et de la Modernisation de l’administration appelle la population à faire preuve de vigilance et de discernement face à de telles informations », peut-on lire dans un communiqué officiel.