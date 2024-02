Les douanes ivoiriennes ont distingué Côte d’Ivoire Terminal, filiale d’Africa Global Logistics, pour son engagement dans la dématérialisation des procédures de passage de la marchandise.

Les douanes ivoiriennes récompensent Côte d’Ivoire Terminal pour la performance de ses solutions digitales

Côte d’Ivoire Terminal (CIT), filiale d’Africa Global Logistics (AGL) et opérateur du 2e terminal à conteneurs du port d’Abidjan, a reçu le 26 janvier 2024, à la faveur de la journée internationale des Douanes, un certificat du mérite qui récompense son engagement dans la dématérialisation des procédures de passage de la marchandise.

« Nous sommes fiers de cette reconnaissance qui vient couronner l’engagement de l’ensemble de nos équipes à faire de notre plateforme une installation de référence en matière de digitalisation des processus dans la chaîne logistique en Côte d’Ivoire. Cela nous encourage à continuer de travailler à l’amélioration continue de notre système, afin de garantir une qualité de service optimale à nos clients », a affirmé Koen De Backker, directeur général de Côte d’Ivoire Terminal.

Côte d’Ivoire Terminal recolte ainsi le fruit de ses innovations technologiques déployées mises en place pour fluidifier ses opérations, à travers notamment un système de facturation totalement dématérialisé et une plateforme de prise de rendez-vous en ligne.

« La dématérialisation des procédures initiée par Côte d’Ivoire Terminal s’inscrit parfaitement dans la droite ligne des réformes en matière de digitalisation que nous avons déjà initiées. Nous encourageons donc l’ensemble des acteurs de la chaîne de passage de la marchandise à prendre le pari de la dématérialisation, gage de la performance de notre système », a souligné Da Pierre Alphonse, directeur général des Douanes Ivoiriennes.

Grâce à ses investissements continus dans la modernisation de ses processus, Côte d’Ivoire Terminal soutient la croissance du commerce international et facilite l’exportation et l’importation de marchandises. L’entreprise joue également un rôle essentiel dans le renforcement de la compétitivité du port d’Abidjan, la prospérité économique de la Côte d’Ivoire et le développement du commerce sous-régional.