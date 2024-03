Lors de la première journée du championnat de la ligue régionale d’Abengourou l’ESY a humilié Jomma Saïd (5-0), le samedi 16 m1s 2024.

Championnat de la ligue régionale d’Abengourou : ESY se ballade face à Jomma Saïd FC

Les protégés du président Bamba Moussa ont été sans pitié pour leurs adversaires de Jomma Saïd FC le samedi 16 mars 2024 lors de la première journée du championnat de la ligue régionale d’Abengourou.

L’Étoile sportive de Yamoussoukro trouve le chemin des filets dès la 4e minute de jeu grâce à son milieu offensif Barou Orphée, le millieu offensif de l’ESY va ouvrir le score, suite à un coup franc. Celui-ci sera imité par ses coéquipiers, notamment l’attaquant Abdoul Kondaogo à la 30e minute, du défenseur Yao Joël qui transforme un penalty à la 50e minute et de Kpassa Dorgeless qui s’est offert un doublé en marquant à la 56e et à la 79e minute. C’est sur le score, sans appel de 5 buts à 0 au profit de l’ESY que Tigori Judicaël, l’arbitre central, a libéré les 22 athlètes.

Malgré cette lourde défaite, Eka Archange, le capitaine de Jommah Saïd FC, a gardé l’esprit fair-play et à félicité ses adversaires. « Nous n’avons pas pu imposer le football qu’on voulait. Je ne peux que féliciter nos adversaires pour cette belle victoire. C’est à nous de tirer les leçons de ce match et corriger ce qui n’a pas marché pour revenir plus forts», a-t-il déclaré.

Yao Joël, le capitaine de l’ESY, a livré les secrets de la victoire de son club. «Le match n’a pas été facile. On connaissait notre adversaire et on a joué sur ses failles. On savait qu’il allait conserver la balle. Aussi, avons-nous reçu pour consigne d’aller les cueillir haut et d’exploiter les espaces qu’ils allaient laisser. En exploitant les consignes, à la lettre, nous avons pris le dessus sur nos adversaires», a-t-il révélé.

«Je veux remercier le président Bamba Moussa, le PDG d’Africa Mine, au nom de toute l’équipe. Les conditions dans lesquelles il nous a mis, aujourd’hui, sont un catalyseur pour le déploiement de notre talent. Nous ferons tout pour mériter la confiance qu’il a placée nous. L’objectif, c’est la montée», a fait savoir Yao Joël.

« Dès qu’il a pris les rênes de l’équipe, le président Bamba Moussa a partagé sa vision avec nous. La priorité, c’est la montée. Il nous a donné les moyens pour travailler. En retour, nous ferons tout pour passer en division supérieure», a renchéri Kouassi Emmanuel, le 3e entraîneur adjoint de l’ESY.

La ligue régionale de football d’Abengourou compte 10 équipes. L’ESY recevra, le dimanche prochain, Cour Royale Invisible Dadie ( Corida), pour la seconde journée du championnat.