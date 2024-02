La Coupe d’Afrique des nations 2023 – CAN 2023 a connu sa fin avec la finale entre les Eléphants de Côte d’Ivoire et les Super Eagles du Nigeria, dimanche 11 février dernier. À l’issue de cette rencontre, les Ivoiriens l’ont emporté en renversant les Nigérians (2-1). Les buts marqués, cartons délivrés, penalties sifflés et le bilan de la compétition sont réalisés.

Voici le bilan complet de la CAN 2023

Du 13 janvier au 11 février 2024, le continent africain en particulier et le monde entier en général ont vibré aux couleurs de la CAN 2023. Il s’agit de la Coupe d’Afrique des nations qui a connu sa 34ème édition en Côte d’Ivoire. Les Eléphants accueillant cette édition à domicile, ont tout fait pour garder le trophée chez eux. Ceci, en battant les Super Eagles du Nigeria dans une finale très particulière où les Ivoiriens étaient menés en première mi-temps. Mais en seconde partie du jeu, ces derniers ont pu trouver les ressources nécessaires pour renverser cette équipe nigériane qui jusque-là a fait un sans-faute (2-1).

Cette CAN 2023, qui s’est déroulée en Côte d’Ivoire, a battu le record de toutes les CAN jusque-là organisées avec des statistiques énormes. Ainsi, on note 119 buts marqués durant les 52 matchs disputés au total, soit 2,28 buts par rencontre. Toute chose qui est véritablement plus en hausse que l’édition précédente qui était à 102 buts. Les nations ayant marqué le plus de buts dans ce tournoi continental sont le Sénégal, champion 2019, l’Angola puis la Guinée Équatoriale, en étant à neuf réalisations chacune.

En ce qui concerne le nombre de penalties sifflés, on dénombre 22 dont 17 transformés. Et à ce niveau, c’est le capitaine des Étalons du Burkina Faso Bertrand Traoré qui s’est le plus illustré dans cet exercice en transformant trois. Pour le compte des cartons délivrés, 176 ont été enregistrés au total avec 163 jaunes puis 13 rouges.

Des récompenses individuelles et collectives pour cette CAN 2023

La Côte d’Ivoire, pays organisateur, a réussi à remporter la 34ème édition de cette compétition. Ainsi, après leur faux pas en phase de groupe, les poulains du coach Emerse Faé se sont vite posés les bonnes questions pour relancer leur compétition. À partir donc de la phase à élimination directe, Serge Aurier et ses coéquipiers ont montré un nouveau visage, surtout avec les retours de blessure de Sébastien Haller et Simon Adingra. Ce dernier, étant passeur décisif sur les deux buts des Eléphants en finale, a fini par être élu homme du match de la finale puis le meilleur jeune joueur de la CAN 2023. En plus du joueur de Brighton, d’autres joueurs et sélections ont été récompensés.

Vainqueur : Côte d’Ivoire (Trophée + médaille en Or et autres…)

Finaliste : Nigéria (Médaille en Argent et autres…)

Troisième : Afrique du Sud (Médaille en Bronze et autres…)

Quatrième : République Démocratique du Congo

Meilleur coach : Emerse Faé (Côte d’Ivoire)

Meilleur joueur : William Troost-Ekong (Nigéria)

Meilleur buteur : Emilio Nsue Lopez (Guinée Équatoriale)

Meilleur gardien : Ronwen Williams (Afrique du Sud)

Meilleur jeune joueur : Simon Adingra (Côte d’Ivoire)

Équipe fair-play : Afrique du Sud