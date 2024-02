On le reconnaissait par la voix grave et éraillée dans les films Rocky et Rambo. La célèbre voix française de Sylvester Stallone, le comédien Alain Dorval, est mort dans la nuit de lundi 12 à mardi 13 février d’un cancer à l’âge de 77 ans.

Les cinéphiles et les téléspectateurs étaient habitués à la voix rauque de l’acteur américain, Sylvester Stallone dans ses différents films à succès comme Rocky et Rambo. Mais, cette voix grave était incarnée dans la version française par le comédien Alain Bergé plus connu dans le milieu du cinéma français de Alain Dorval. Malheureusement, les passionnés des films n’auront plus la chance d’entendre cette voix qui va leur manquer à jamais.

L’acteur français est décédé à 77 ans dans la nuit de lundi 12 à mardi 13 février à l’hôpital Gustave Roussy, centre de lutte contre le cancer en région parisienne. Il a lutté pendant des années contre la maladie avant de succomber. Le défunt acteur est le père de la Ministre déléguée à l’Égalité femmes-hommes, Aurore Bergé.

Bien vrai qu’il était plus connu pour être la voix française de Sylvester Stallone, Alain Dorval était également la doublure vocale des acteurs américains Nick Nolte (« 48 heures ») ou Danny Aiello (« Radio days »). L’acteur prêta aussi sa voix à des héros de films d’animation, comme Tiger dans la saga Fievel ou Pat Hibulaire pour celle de Dingo et Max.

Le comédien avait aussi posé sa voix sur l’album « Enfantillages 4 » d’Aldebert, la star de la chanson pour enfants. Selon le communiqué de la famille rapportée les médias français, le comédien venait de remonter sur scène pour donner lecture de ‘’La Chute’’ d’Albert Camus et mettait actuellement en scène ‘’L’école des femmes’’ de Molière. Passé par le Cours Simon et le Conservatoire d’art dramatique de Paris. il a été Chevalier des arts et des lettres français.