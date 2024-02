La 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations, CAN 2023 a connu son épilogue. Des recompenses individuelles et collectives ont été attribuées aux joueurs.

CAN 2023 : le point des prix de la compétition

La Cote d’Ivoire a remporté la Coupe d’Afrique des Nations 2023. Les Eléphants ont battu les Super Eagles du Nigeria. A la fin de la compétition, les recompenses individuelles et collectives ont été décernées.

Auteur de deux passes décisives contre le Nigeria, Simon Andingra (22 ans) a été désigné Homme du match de la finale. Le natif de Yamoussoukro a également été désigné meilleur jeune joueur de la CAN 2023.

Le capiraine des Super Eagles, William Troost-Ekong a remporté le titre de meilleur joueur de toute la compétition. Pilier de la solide défense nigériane, le joueur a inscrit trois buts durant la compétition.

Emilio Nsue Lopez reçoit le soulier d’or Puma de la Compétition. Auteur de 5 buts lors de la phase de groupes dont un triplé contre la Guinée-Bissau et un doublé face à la Côte d’Ivoire, l’attaquant et capitaine du Nzalang Nacional n’a jamais été rejoint en tête du classement des buteurs.

PUBLICITÉ

Le titre du meilleur gardien Ecobank a été décerné au portier sud-africain Ronwen Williams dont les sauvetages héroïques et surtout les quatre tirs au but stoppés face au Cap Vert en quart de finale auront grandement marqué les esprits durant cette compétition. L’Afrique du Sud, en plus de la troisième place au classement général, reçoit le trophée de l’Equipe Fair Play Air Côte d’Ivoire de la compétition.

Voici le palmarès complet de la CAN CAF TotalEnergies, Côte d’Ivoire 2023

Vainqueur : Côte d’Ivoire

Finaliste : Nigéria

Troisième : Afrique du Sud

Quatrième : République Démocratique du Congo

Meilleur joueur TotalEnergies: William Troost-Ekong (Nigéria)

Meilleur buteur Puma (Puma Golden Boat) : Emilio Nsue Lopez

Meilleur gardien Ecobank : Ronwen Williams (Afrique du Sud)

Equipe Fair-Play Air Côte d’Ivoire : Afrique du Sud