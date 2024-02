La Côte d’Ivoire est sacrée pour la troisième fois championne d’Afrique 2023. Dans la perspective de message de félicitations, l’influenceur ivoirien, Camille Makosso a fait une promesse surprenante au meilleur joueur du match en la personne de Simon Adingra.

Camille Makosso : ‘’Je te donne Kimi en mariage’’

Le feu follet latéral ivoirien, Simon Adingra a montré de toutes les couleurs aux Super Eagles du Nigéria lors de la finale dimanche 11 février au stade olympique Alassane Ouattara d’Ebimpé. A juste titre, après la victoire des Eléphants, le jeune originaire de la région du Gontougo a été élu l’homme du match auréolé du titre du meilleur jeune joueur du tournoi panafricain.

Avec ses différentes belles prestations, Simon Adingra est applaudi par de nombreux supporters ivoiriens. Après les différents matchs contre le Sénégal, le Mali, la RDC et le Nigéria, il est porté sur le dos par le Ministre d’Etat, Kobena Kouassi Adjoumani, cadre et président du conseil régional du Gontougo. Ce dernier est fier de son ‘’fils’’ et fait honneur à la région.

Dans la dynamique de féliciter Simon Adingra et les Eléphants de Côte d’Ivoire pour leur troisième étoile dans la phase finale d’une CAN, l’influenceur ivoirien, Camille Makosso a fait une incroyable promesse au jeune attaquant ivoirien sur sa page Facebook. ‘’Le Réal Madrid t’attend mon fils. Tu es dur je te donne Kimi en mariage’’, écrit-il. La sortie de Camille Makosso a suscité la curiosité de nombreux internautes. Ils attendent impatiemment la réponse de Simon Adingra qui célèbre actuellement la victoire de l’équipe nationale avec ses coéquipiers.