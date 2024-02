Une réunion importante des ministres de l’AES a été annoncée pour le 15 février au Burkina Faso notamment à Ouagadougou. Une rencontre qui regroupera plusieurs ministres, des délégations et des fonctionnaires de hauts niveaux des trois pays.

Afrique : une rencontre des ministres de l’AES annoncée

Avant la réunion officielle des ministres, des délégations constituées de hauts fonctionnaires des trois pays membres sont déjà présentes pour préparer le terrain. En effet, leur mission consiste à passer en revue les textes d’encadrement de l’Alliance des États du Sahel et à discuter de la création d’une Confédération.

À cet effet, les hauts fonctionnaires de l’AES sont optimistes quant à la dynamique actuelle visant à créer les conditions nécessaires à la stabilisation et au développement de la région. Cette rencontre pourrait potentiellement être un forum crucial pour discuter des questions politiques, économiques et sécuritaires dans la région du Sahel.

Ainsi, la mention de la création d’une Confédération montre déjà une possible évolution ou renforcement de la coopération entre les États membres. En dépit, tous les regards sont tournés vers le jour « J » pour comprendre les résultats concrets de cette réunion ministérielle et les décisions prises pour la région du Sahel.