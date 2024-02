Serge Aurier et Max Alain Gradel sont entrés dans l’histoire de la Coupe d’Afrique des Nations. Les deux joueurs sont les seuls ivoiriens à remporter à deux reprises, la CAN.

La Côte d’Ivoire a remporté dimanche 11 février, la CAN 2023. Les Eléphants ont battu les Super Eagles du Nigeria 2-1 dans un stade Olympique Alassane Ouattara plein à guichets fermés. Il s’agit du troisième sacre continental pour le pays de Didier Drogba.

Avec nouvelle étoile, deux joueurs ivoiriens entrent encore plus dans l’histoire de la CAN. Il s’agit de Serge Aurier et de Max Alain Gradel. Ils sont devenus les deux footballeurs ivoiriens de l’histoire à remporter deux éditions de Coupe d’Afrique des Nations. Ils ont remporté le trophée en Guinée-Équatoriale en 2015 et en 2024 à domicile.

Par la même occasion, Max Alain Gradel a disputé sa septième CAN. Un record aussi pour un footballeur ivoirien. «Serge Aueier et moi, nous sommes contents, car 2 trophées de champions d’Afrique, ce n’est pas donné à tout le monde. On est content parce qu’on a montré un mental notamment pour les jeunes. Je dédie ce trophée à Idriss Diallo et Cheick Tioté», a déclaré l’ancien joueur de la Ligue 1.