Les anciens présidents Abdoulaye Wade et Abdou Diouf ont longuement échangé avec Macky Sall à propos de la crise politique. Lors de la discussion, l’actuel président sénégalais a fait une promesse à ses prédécesseurs dans le cadre de l’apaisement national.

Sénégal : préoccupés par la crise, Abdoulaye Wade et Abdou Diouf interpellent Macky Sall

Au Sénégal, les anciens présidents de la République ne restent pas indifférents à la crise politique. Préoccupés, ils ont interpellé le Président Sall.

PUBLICITÉ

Dans un communiqué conjoint publié ce jour, les deux personnalités ont indiqué avoir échangé avec le Président actuel. Selon leurs dires, ce dernier leur a promis qu’il ne ferait pas un troisième mandat.

Lors des échanges, Macky Sall a visiblement convaincu ses prédécesseurs de la pertinence du report de l’élection présidentielle. La preuve en est que dans leur communiqué, ils n’ont pas fustigé cette décision contestée de Macky Sall.

Abdoulaye Wade et Abdou Diouf ont appelé les acteurs politiques et les organisations de la société civile à participer aux échanges de dialogue pour la tenue effective et en toute transparence de la présidentielle, désormais prévue pour le 15 décembre 2024.