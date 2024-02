Le retrait de l’AES de la CEDEAO continue de susciter des débats au sein de la Conférence des Chefs d’État. Au sommet extraordinaire de ce samedi, le président nigérian, Bola Tinubu, a exhorté le Niger, le Mali et le Burkina Faso à reconsidérer leur décision de se retirer de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest.

CEDEAO : Tinubu tente de retenir le Mali, Burkina Faso et le Niger

Bola Tinubu a souligné l’importance de la coopération régionale en matière de sécurité et a appelé les trois pays à continuer de travailler ensemble pour lutter contre le terrorisme et l’insécurité dans la région.

Il a également souligné que la sécurité et la stabilité de la région étaient essentielles pour le développement économique et social des pays de la CEDEAO, et a encouragé les dirigeants de ces pays à trouver des solutions pacifiques et durables aux défis auxquels ils sont confrontés.

Par ailleurs, Tinubu a promis son soutien et sa solidarité aux gouvernements des trois pays et leur a demandé de réfléchir attentivement à leur décision de se retirer de la CEDEAO, afin de garantir la sécurité et le bien-être de leurs citoyens.