Le président ivoirien Alassane Ouattara est rentré au bercail après sa participation au sommet de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) qui s’est tenu à Abuja au Nigeria le samedi 24 février 2024. Sa présence à cette séance extraordinaire montre sa détermination à participer aux différentes activités de la commission.

Lors de cette réunion de clôture, les chefs d’État de la sous-région ont discuté des questions de sécurité, de développement économique et de coopération régionale. En effet, Alassane Ouattara a souligné l’importance de la solidarité et de la coopération entre les pays membres de la CEDEAO pour faire face aux défis communs.

Il a également exprimé son engagement à renforcer la paix et la stabilité dans la région, notamment en soutenant les efforts de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent. À l’occasion, il urge de retenir que plusieurs décisions et résolutions ont été prises au cours de ce sommet extraordinaire. On peut noter la levée des sanctions contre le Niger et d’autres.

En dépit, le retour d’Alassane Ouattara au pays marque la fin d’une rencontre fructueuse au sommet de la CEDEAO et souligne l’engagement de la Côte d’Ivoire envers la coopération régionale et le développement de l’Afrique de l’Ouest.