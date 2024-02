C’est une nouvelle significative pour New World TV, une chaîne de télévision basée à Lomé, au Togo. Le groupe a obtenu les droits de diffusion de toutes les compétitions de la Confédération Africaine de Football (CAF) dans 46 pays d’Afrique subsaharienne pour une période trois ans.

Togo – diffusion des compétitions de la CAF: New World TV obtient le quitus

Après avoir déjà diffusé la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2023), le groupe New World Tv du Togo élargit son portefeuille en obtenant les droits de diffusion de toutes les rencontres sportives de la CAF. En effet, ils se sont engagés à offrir des productions de qualité avec des narrations reflétant la diversité culturelle du continent.

À cet effet, le directeur général du groupe, Nimonka Kolani du Togo, s’est exprimé sur cette nouvelle opportunité, soulignant la satisfaction de vivre des moments inoubliables au cours des trois prochaines années. Il a également mentionné que cela ouvre des opportunités pour les talents locaux, de commentateurs à producteurs, contribuant à l’émergence d’une voix authentique et africaine dans le domaine du sport.

En réalité, le contrat avec la CAF comprend deux types de droits, à savoir les droits en accès gratuit et les droits en accès payant, diffusés sur les chaînes New World TV à travers toute l’Afrique. En clair, la chaîne s’apprête à diffuser en intégralité et en temps réel 13 compétitions différentes au cours des trois prochaines années, couvrant des événements tels que la Coupe d’Afrique des Nations 2023 en Côte d’Ivoire, la Coupe d’Afrique des Nations de 2025, la Ligue des champions masculine et féminine de la CAF, ainsi que les CAN des U17 et U20.

En plus de cela, la chaîne diffusera la majorité des matches de l’UEFA Champions League. Une particularité à souligner est que les matchs seront commentés en français, en anglais, ainsi que dans des langues locales telles que le lingala, le wolof, le bambara, le dioula et l’éwé, ce qui souligne l’engagement envers la diversité culturelle du continent africain.