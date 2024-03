L’armée nigériane a annoncé ce samedi, avoir libéré 78 otages, dont 35 femmes et 43 enfants, lors d’une patrouille de déminage dans les enclaves terroristes de Borno. Cinq terroristes ont été tués lors de l’opération.

Nigeria : l’armée mène une opération à succès à Borno

L’équipe de combat de la 7e division de l’armée nigériane a mené une opération à succès dans l’Etat de Borno. Selon le directeur des relations publiques de l’armée, le major-général Onyema Nwachukwu, 78 otages, dont 35 femmes et 43 enfants ont été libérés lors de l’opération.

L’armée nigériane a également réussi à nettoyer six villages où les terroristes hibernaient avec leurs otages au cours d’une violente fusillade, éliminant cinq des criminels.

Le major-général Onyema Nwachukwua, a indiqué que les enclaves et villages nettoyés par les troupes comprenaient Ngurusoye, Sabon Gari, Mairamri 1 et 2, Bula Dalo et l’extension de Bula Dalo ainsi que les zones générales de Yamanci et Gargaji. Un drapeau et un téléphone portable appartenant aux terroristes ont été récupérés par l’armée nigériane.

« Les victimes secourues sont en détention pour enquête préliminaire et profilage. Les troupes ont continué à maintenir leur élan dans le cadre de l’opération Desert Sanity III visant à débarrasser le Nord-Est des terroristes et des insurgés », a précisé le major-général Onyema Nwachukwua.

Le Nigeria est confronté à des attaques terroristes notamment celles de Boko Haram à Borno. Le groupe terroriste procède souvent à des tueries et enlèvements de personnes, malgré les offensives de l’armée nigériane qui peine éradiquer le fléau du terrorisme.