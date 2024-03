Au Burkina Faso, les éléments de la Police nationale ont réalisé un grand coup. Ils ont réussi à mettre la main sur deux grands réseaux de malfaiteurs dans la localité de Komsilga. L’information a été annoncée ce jeudi par la hiérarchie policière.

La Police met fin aux fonctions des individus issus de deux grands réseaux de malfrats au Burkina Faso

Deux grands réseaux de hors-la-loi opérant diverses activités de grand banditisme ont été arrêtés. Selon les informations diffusées par la police nationale du Burkina Faso, il s’agit d’un exploit qui est à l’actif des éléments du commissariat de Police de District de Komsilga. En effet, le premier groupe est constitué des responsables d’une structure de sécurité privée. Dans le mode opératoire, ces derniers procèdent à des recrutements fictifs d’agents dont ils arrivent à percevoir indument leurs salaires.

Pour des vigiles dont ils sont à l’origine de leur recrutement, ils leur exigeaient des quotas sur leurs salaires sous peine de renvoi de la société. Avec ces manœuvres, ces escrocs arrivaient à s’en sortir avec au moins 2.000.000 FCFA par mois, sur le dos de la société et des citoyens escroqués.

En ce qui concerne le second groupe, il est spécialisé dans le braquage et le vol à main armée. Il s’agit des individus qui localisent les gros commerçants qui rentrent chez eux avec de fortes sommes d’argent. Ainsi, leur mode opératoire est de les suivre et avant d’accéder à leur domicile, les malfrats surgissent en cagoule avec des armes à feu puis les dépossèdent de tous leurs biens et disparaissent. C’est ainsi qu’ils ont réussi à déposséder un citoyen d’une somme de 155.850.000 FCFA à son domicile en fin du mois de janvier 2024 à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso.

C’est donc grâce aux renseignements fournis par la population que la police a pu démanteler ces deux réseaux. Ainsi, plusieurs objets ont été retrouvés sur les présumés malfrats au moment de l’arrestation. Il s’agit de motos, de chanvre indien, de téléphones portables, d’un pistolet automatique, de munitions et de l’argent. La police en a profité pour inviter les citoyens à plus de collaboration avec les forces de sécurité et à beaucoup plus de vigilance dans leur déplacement. Les populations sont également invitées à éviter de garder de fortes sommes d’argent sur elles, puis d’éviter de circuler seul tard dans la nuit.