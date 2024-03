Les Fauves sont à l’affût d’un sacre continental. L’équipe masculine de Basketball de 3 contre 3, a quitté Bangui ce 14 mars 2024. Selon la Fédération Centrafricaine de Basketball, l’équipe sportive Centrafricaine est composée de, Omega Ngaifei, Yasser Billy Kamayengue, Emmanuel Nganga et Teddy Bemokolo. Les joueurs Centrafricains sont accompagnés d’une équipe encadrante au sein de laquelle, il y a un entraineur,

Pour accompagner les sportifs dans cette aventure, le président de la Fédération Centrafricaine de Basketball, Aimé Serge Singha-Bengba, a personnellement fait le déplacement à l’aéroport International Bangui M’Poko ce 14 mars 2024. Il s’est déplacé pour offrir aux « Fauves de Bas -Oubangui », « les encouragements de la nation », a indiqué la Fédération Centrafricaine de Basketball.

On peut compter sur les joueurs Centrafricains car, les « Fauves de Bas-Oubangui » ont eu un temps nécessaire de préparation à Bangui. Et pour preuve, Aimé Serge Singha-Bengba est allé à la rencontre de ces sportifs, le 11 mars 2024 sur leur site d’hébergement à Bangui. Selon la Fédération Centrafricaine de Basketball, « il les a exhortés à donner le meilleur d’eux-mêmes afin, de donner la joie au peuple centrafricain qui aime tant le basketball ».

Aimé Serge Singha-Bengba, a aussi remercié le gouvernement Centrafricain au nom de ces sportifs. Le gouvernement qui, « malgré les tensions de trésorerie ne cesse de leur donner les moyens de prendre part aux tournois internationaux », avait-il expliqué. En retour explique la Fédération Centrafricaine de Basketball, les joueurs ont promis, « qu’ils donneront tout pour défendre le drapeau national » à Accra au Ghana.

C’est pour la première fois, que la Centrafrique participe aux Jeux africains dans la discipline de Basketball masculin de 3 contre 3. Les compétitions vont commencer le 18 mars 2024. Elles étaient prévues initialement en août 2023. Celles-ci ont été reportées par les organisateurs au mois de mars de cette année.

Ce rendez-vous sportif est rendu possible, grâce à l’implication de plusieurs entités politiques et sportives Africaines. Ce sont particulièrement, le Comité d’organisation local, l’Union africaine (UA), l’Association des Comités Nationaux Olympiques d’Afrique (ACNOA) et l’Union des Confédérations sportives d’Afrique (UCSA). Cette année, pas moins de 5000 athlètes de 55 pays sont attendus pour cette compétition multisports d’une durée de deux semaines à Accra au Ghana.