L’ancien Champion d’Afrique de nationalité Centrafricaine, n’a pas encore baissé les gardes. Il envisage sérieusement, de transférer une partie de son savoir-faire, en Afrique et en Centrafrique précisément. Rémy Alazoula annonce, n’avoir qu’un seul rêve en tête. Ce rêve est celui, « de mettre ses compétences au service de la nation » Centrafricaine. Ce transfert de compétence donnera ainsi, « l’opportunité à certains jeunes talentueux de réaliser leurs rêves », a expliqué Rémy Alazoula à notre Rédaction.

Avant d’atteindre cet objectif, il multiplie des collaborations et des apprentissages partout en Europe. Par exemple, il est à la tête du Club de Taekwondo « Bamara Elite Sport ». Ce Club est créé en 2015 et compte aujourd’hui, « 110 licenciés entre Metz et Florange » en France. Une bonne partie de son emploi du temps, est consacrée à un Club Luxembourgeois. Car en parallèle, Rémy Alazoula intervient comme entraineur, du Club Taekwondo Luxembourg Centre. Avec toutes ces compétences acquises en Europe, l’ancien Champion d’Afrique vise à long terme, de prendre la tête de la Fédération Centrafricaine de Taekwondo (FCTKD). C’est une question de vision et surtout, de soutien à ce sport qu’il affectionne depuis l’âge de 9 ans, a indiqué Rémy Alazoula.

PUBLICITÉ

Ce natif de Bangui, est arrivé en France à l’âge 22 ans afin de rallier sa famille car, « j’avais besoin d’infrastructures », avait expliqué Rémy Alazoula au journal le Républicain Lorrain (RL). En Centrafrique explique Rémy Alazoula, « j’ai commencé en short ou en jogging, à m’entraîner pieds nus sur de la terre battue ». Un détail très important de ce souvenir, c’est qu’il « n’y avait pas de compétitions » en Centrafrique, avait expliqué Rémy Alazoula. Aujourd’hui, les choses ont changé et, il demande à ses frères Centrafricains dans la discipline, « de ne pas renoncer ». Et pour cause, « tout le monde a son étoile et, il faut juste savoir saisir les bonnes opportunités », a conseillé Rémy Alazoula.

Mais qui est réellement Rémy Alazoula ?

En 2010, Rémy Alazoula était devenu, le premier Centrafricain « Champion d’Afrique » de sa discipline. Il a remporté ce titre dans la catégorie des 87 kg à Tripoli en Libye. A l’époque, il annonçait, qu’une « vingtaine de voitures ont fait le tour de Bangui pour fêter ça ». A vrai dire, « j’ai ma petite notoriété là-bas », avait expliqué Rémy Alazoula. A l’issue de cette victoire, Rémy Alazoula a enchaîné des compétitions et des victoires. A titre d’exemple, il a représenté la Centrafrique, aux Jeux olympiques de Londres en 2012 et de Rio de Janeiro en 2016. Il a aussi pris part, aux championnats du monde de taekwondo en Corée, au Mexique et en Russie.

Entre le sport et l’engagement patriotique, il y a qu’un pas à franchir. C’est ainsi, que Rémy Alazoula se prononce régulièrement sur la situation économique ou politique de la Centrafrique. Et pour cause, la Centrafrique est « une grande nation et tant que personnalité publique, il est de mon devoir d’apporter le meilleur de moi-même pour l’intérêt général », avait expliqué Rémy Alazoula à AllAfrica. C’est ainsi, que Rémy Alazoula avait aussi, participé activement au Dialogue national du 22 mars 2022 à Bangui. Depuis le 28 novembre 202 », Rémy Alazoula a opéré une reconversion dans sa carrière sportive. Depuis cette date, il a obtenu son diplôme d’entraineur international de Taekwondo en France