A quelques mois du démarrage des compétitions, le complexe sportif Barthelemy Boganda, reste interdit aux compétitions internationales. La décision est prise par la Confédération Africaine du Football (la CAF) depuis plus de 4 ans. Depuis ce jour, toutes les compétitions internationales des « fauves de Bas-Oubangui », se jouent à l’étranger. La question, pénalise la sélection Centrafricaine. Et si l’interdiction n’est pas levée, les sportifs vont démarrer la CAN-2025 à l’étranger et loin du public centrafricain.

PUBLICITÉ

Sur cette question, le président de la Fédération Centrafricaine de Football (FCF) avait indiqué à RFI en 2020, que « les normes d’il y a quinze ans, lors de la construction, ne sont plus les mêmes ». En somme, « le complexe n’est plus aux normes », avait précisé Célestin Yanindji. Une situation pénalisante car, avant la délocalisation de toutes les compétitions internationales, les « fauves de Bas-Oubangui » n’ont « pas été battus à domicile » pendant dix ans, avait expliqué Célestin Yanindji. Au mois de décembre dernier, la FCF avait présenté un budget de réhabilitation du stade à hauteur de 1,4 milliards de FCFA.

Les chances des Centrafricains se jouent en ce moment et leur rêve, c’est de participer à la phase finale de la prestigieuse compétition sportive continentale. Mais avant de toucher du doigt ce rêve, l’équipe Centrafricaine doit passer par les cases des éliminatoires. Et selon le tirage au sort de la CAF du 12 février 2024, la Centrafrique est logée dans le groupe B. Ses adversaires potentiels seront, le Sénégal, la RD Congo, l’Angola, le Niger et l’Ile Maurice.

Dans ce groupe B, le Sénégal possède un palmarès avantageux. Le pays a déjà participé à trois (3) repises, à la phase finale de la Coupe du monde. Il totalise en parallèle, dix-sept (17) participations à la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations et le pays a été, le vainqueur du titre continental en 2021. La Centrafrique dont la sélection est créée en 1974, reste en revanche, la seule équipe du groupe la moins cotée. Elle n’a jamais participé aux phases finales de la Coupe du monde et de la Coupe d’Afrique des Nations.

Le tableau de palmarès des « fauves de Bas-Oubangui », se résume à un seul et unique titre. Il s’agit, de la coupe de la Communauté Economique et Monétaire en Afrique Centrale (CEMAC) en 2009. L’équipe centrafricaine est classée aujourd’hui, parmi les sélections africaines les moins connues.

La Centrafrique va se lancer dans une course contre la montre.

Le temps est compté pour la FCF car, le calendrier de la CAF est très serré. Et pour cause, les matchs de groupes vont se jouer, de mars à novembre 2024. Avant ceux-ci, la CAF va départager par un tournoi préliminaire, les équipes les moins cotées au classement FIFA. Ce préliminaire, se déroulera entre le 18 et le 26 mars 2024. Il sera suivi, du premier et du deuxième tour, du 2 au10 septembre 2024. Le troisième et le quatrième tours, se joueront du 7 au 15 octobre 2024. Les derniers tours des qualifications sont quant à eux prévus, du 11 au 19 novembre 2024.

En publiant sitôt les dates de ces principales rencontres, les différentes sélections africaines devraient avoir le temps nécessaire de préparation, avaient annoncé les responsables de la CAF. En revanche, le calendrier précis des compétitions de la phase finale de la CAN-2025 au Maroc, n’est pas encore publié. Lors de sa conférence de presse du 9 février 2024 à Abidjan, le président de la CAF annonce n’avoir qu’un seul souhait. Patrice Motsepe, espère que « la CAN de l’année prochaine sera un immense succès ». En rappel, la dernière compétition s’est déroulée en Côte d’Ivoire et le pays a été le vainqueur de cette compétition continentale.