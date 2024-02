Les Centrafricains qui aiment les mathématiques, sont comptés sur les doigts de la main ! Sur ce coup, le Professeur Centrafricain des Mathématiques, a fait une percée historique. L’Union Mathématiques Africaine vient de décider, que son prix d’excellence en Mathématiques porte le nom du « Pr Gaston Nguerekata ». L’information est rendue publique, depuis le mois de janvier. L’intéressé est revenu en détail sur la question, le 17 février 2024 dans le cadre de l’Invité de la semaine de Radio Guira FM à Bangui.

C’est la première fois qu’un prix international des Mathématiques porte le nom d’un Africain. Et Gaston Nguerekata estime, qu’en plus d’un honneur personnel, c’est toute la Centrafrique qui est honorée. Ce sont, « tous les mathématiciens Africains et la jeunesse estudiantine Africaine qui sont aussi honorés », a expliqué le Pr Gaston Nguerekata.

Il s’agit d’un prix exigeant. Et Gaston Nguerekata espère, que les récipiendaires à venir soient, « de véritables Ambassadeurs pour le développement des Mathématiques en Afrique ». Car déjà, une bonne partie de sa carrière est consacrée à la formation des Ambassadeurs en Mathématiques. A titre d’exemple, Gaston Nguerekata et ses collègues de l’université de Bangui, ont adopté en Centrafrique, le système LMD en Mathématiques en 2017. Ce système a fait ses preuves et selon Gaston Nguerekata, il a « ouvert la voie au programme de Doctorat à l’Université de Bangui ».

Dans la réalité, comment se présente ce prix d’excellence « Pr Gaston Nguerekata » ?

Il s’agit d’un prix hautement, compétitif. Il est appelé, « à récompenser le travail d’une très grande valeur scientifique », a annoncé Nguerekata. Il est ouvert à tous les Mathématiciens, les Chercheurs et tous les Etudiants Africains. En plus d’être compétitif, ce prix va être inclusif car, tous les domaines des Mathématiques sont retenus y compris, « la probabilité et les statistiques », avait précisé Gaston Nguerekata.

La remise du premier prix d’excellence « Pr Gaston Nguerekata » aura lieu, au mois de novembre 2024 au Niger. Il s’agit d’une distinction qui est attribuée, tous les deux ans. C’est au Niger, que les noms des membres du jury de ce prix, seront dévoilés. Ils sont composés de cinq (5) Mathématiciens de renommée internationale. Ce qui constitue selon Gaston Nguerekata, « un gage d’excellence ».

Il faut savoir, que l’Union Mathématiques Africaine (UMA) est créée en 1976 à Rabat au Maroc. Il s’agit d’une organisation, consacrée au développement des Mathématiques en Afrique. En parallèle de ce Prix d’excellence « Pr Gaston Nguerekata », UMA organise aussi, des olympiades internationales de Mathématiques en Afrique. Il s’agit d’une compétition ouverte aux élèves de l’enseignement secondaire de moins de 20 ans. Elle est composée, d’une série de problèmes à résoudre en quelques heures.

Le Pr Gaston Nguerekata quant à lui, est né le 20 mai 1953 à Paoua en Centrafrique. Il est Professeur des Universités et homme politique Centrafricain. Il est également, membre du Conseil des Chercheurs africains américains en sciences Mathématiques. Il était Ministre Conseiller et Porte-Parole du Président André Kolingba de 1992 à 1993 et, Vice -recteur de l’Université de Bangui de 1994 à 1995. Il vit depuis des années, dans la ville de Baltimore aux Etats-Unis d’Amérique.