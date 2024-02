Après la CAN 2023, la CAF a déjà en ligne de mire, l’organisation de la CAN 2025 prévue pour se dérouler au Maroc. Et pour cela, l’instance de football africain a dévoilé la date du tirage au sort du tour préliminaire.

Le tirage au sort du tour préliminaire de la CAN 2025 prévue le 20 février

La Confédération africaine de football – CAF a publié la date du tirage sort des équipes qui vont s’affronter pour le tour préliminaire de la CAN 2025. Selon la faîtière du football continental, la cérémonie du tirage au sort aura lieu mardi 20 février 2024 au Caire, en Égypte, à partir de 14 heures (heure locale).

En effet, le tour préliminaire concerne les huit pays moins classés au dernier classement FIFA. Il s’agit du Tchad, du Liberia, la Somalie, Sao Tomé et Principe, Maurice, Eswatini, Soudan du Sud et Djibouti. Selon la procédure, il y aura deux pots. Le premier contient les nations les mieux classées (Maurice, Liberia, Soudan du Sud et Eswatini) et le second, celles moins bien classées (Tchad, Somalie, Djibouti et Sao Tomé).

Les premières équipes, tirées au niveau de chaque pot, vont s’affronter en aller-retour. Les quatre équipes qui réussiront à s’en sortir de ces confrontations vont rejoindre les 44 autres nations exemptées des préliminaires, pour la phase de groupes des éliminatoires. Les matchs vont se disputer lors de la trêve internationale de mars prochain, du 18 au 26 mars 2024.