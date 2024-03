Les autorités de Burkina Faso ont annoncé la construction d’un nouveau péage à Ouagadougou, la capitale du pays. Ce péage vise à améliorer le financement des infrastructures routières et à contribuer au développement du réseau routier du pays.

Burkina Faso: la Ville de ouagadougou abritera à nouveau un péage

La construction de ce nouveau péage fait partie d’un plan plus large visant à moderniser les infrastructures de transport du Burkina Faso. En effet, le gouvernement cherche à augmenter les revenus générés par les péages pour financer de nouveaux projets d’infrastructures et améliorer la qualité des routes du pays. À effet, cette annonce a été bien accueillie par de nombreux Burkinabè, qui voient dans la construction de ce nouveau péage une opportunité de modernisation et de développement pour leur pays.

En outre, les progrès réalisés dans le développement des infrastructures au Burkina Faso, en particulier avec l’inauguration prochaine du nouveau péage à la sortie Est de Ouagadougou revêt d’une grande importance. La modernisation de cette installation devrait contribuer à améliorer les recettes, faciliter la circulation des véhicules et renforcer la surveillance du territoire.

En plus, la présence de caméras équipées pour scanner les immatriculations des véhicules et identifier les usagers témoigne d’une avancée technologique qui peut renforcer la sécurité et l’efficacité du péage. Bien que des retards aient été rencontrés en raison de problèmes techniques, le ministre des Infrastructures, Adama Luc Sorgho, exprime l’espoir que tous les travaux seront terminés dans les deux prochains mois, permettant ainsi la mise en service de l’ouvrage.