Tamsir est en train de rentrer dans la cour des grands. Sa chanson à succès ‘’Coup du Marteau’’, vient de recevoir une nouvelle distinction. Après son trophée YouTube Creator Awards en Argent reçu en France, le chanteur a reçu un disque d’Or.

Tamsir décroche un disque d’Or avec ‘’Coup du Marteau’’

L’arrangeur-chanteur ivoirien, Tamsir continue de bouleverser la planète musicale avec son tube ‘’Coup du Marteau’’. Cette chanson dont le succès est partie de la 34ème édition de la CAN 2023 organisé du 13 janvier au 11 février dernier en Côte d’Ivoire a traversé les frontières ivoiriennes. De l’Afrique en passant par l’Europe et de l’Amérique en passant par l’Asie en passant, tout le monde s’est laissé emporter au rythme endiablé du titre du beatmaker et de ses copains de la Team Paiya.

En France où il a séjourné récemment, presque toutes les grandes chaînes de télé et radio ont voulu avoir le talentueux artiste sur leurs plateaux. L’honneur a été donné à Tamsir par exemple de faire l’émission ‘’Légendes Urbaines’’, sur France 24 et à l’émission ‘’J moins 1’’, sur Canal + Sport 1. Outre, ses passages, ‘’Coup du Marteau’’, a fait de nombreuses performances sur différentes plateformes de musique comme YouTube où l’artiste a reçu un trophée YouTube Creator Awards en Argent il y a peu. Sans oublier un prix qu’il a glané au Rwanda au Trace Awards et Festival.

Après ces différentes distinctions, une autre grosse récompense vient de tomber pour l’ami de Didi B. La bonne nouvelle a été annoncée par le chanteur Coupé-décalé, DJ Lewis sur sa page Facebook en termes : ‘’Tamsir, je me réjouis pour ton disque d’or, félicitations. C’est une source d’inspiration et de motivation. 11 millions de streamings dont 5 millions en France. Dieu Dieu Dieu : tu n’as pas fini de récompenser les bosseurs de la Côte d’Ivoire’’. Le concerné lui-même n’a pas encore communiqué dessus sur ses différentes réseaux sociaux. Les mélomanes espèrent qu’il le faire incésamment pour les rassurer.