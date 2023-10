Côte d’Ivoire : Didi B, KS Bloom, Roseline Layo et Tamsir triomphent au Rwanda

La Côte d’Ivoire est fière de quatre de ses artistes qui ont hissé haut le drapeau à Kigali au Rwanda. A la faveur de la première édition des Trace Awards et Festival, Didi B, KS Bloom, Roseline Layo et Tamsir ont remporté des prix dans différentes catégories.

Didi B, KS Bloom, Roseline Layo et Tamsir raflent des prix au Rwanda

La chaîne musicale Trace pour la célébration de son 20ème anniversaire d’existence dans l’univers des médias a choisi le Rwanda pour célébrer ses festivités le vendredi 20 et samedi 21 octobre à Kigali au Rwanda. Cet premier événement dénommé ‘’Trace Awards et Festival’’ est consacré aux musiciens, aux créateurs, aux entrepreneurs et aux réalisateurs de toute l'Afrique et de la diaspora africaine. L’occasion a été donnée aussi pour les responsables de cette télévision d’organiser une cérémonie de récompense des artistes africains et de la diaspora.

Au cours de cette soirée de distinction, le drapeau de la Côte d’Ivoire a flotté très haut ce soir-là. Le contingent d’artistes ivoiriens qui a fait le déplacement dans la capitale rwandaise n’est pas rentré bredouille au pays. Dans le starting-block des artistes ivoiriens nominés, il y avait Josey, Didi B, Suspect 95, Roseline Layo, KS Bloom et Serge Beynaud ainsi que le beat-maker Tamsir et le DJ BDK.

Parmi ceux-ci, ce sont les artistes et producteurs ivoiriens à savoir Didi B, KS Bloom, Roseline Layo et Tamsir qui ont fait la fierté de la musique made in Côte d’Ivoire à cette prestigieuse cérémonie. C’est d’abord Roseline Layo qui a ouvert le bal dans la catégorie ‘’Meilleur artiste révélation de l’année’’ où elle a volé la vedette avec son sacre à des artistes comme Azawi (Ouganda), Krys M (Cameroun), Libianca (Cameroun), Nissi (Nigeria), Odumodublvck (Nigeria) et Pabi Cooper (Afrique du Sud).

Le rappeur ivoirien, Didi B auréolé de plusieurs prix s’est encore hissé devant de grands noms de la musique africaine comme Fally Ipupa (RDC), KO-C (Cameroun), Viviane Chidid (Sénégal), Locko (Cameroun) et Serge Beynaud (Côte d’Ivoire). Il a remporté le trophée de ‘’Meilleur artiste Afrique francophone’’. Quant à KS Bloom, il a reçu le prix de meilleur artiste Gospel dans cette catégorie avec Benjamin Dube (Afrique du Sud), Janet Otieno (Kenya), Levixone (Ouganda) et Moses Bliss (Nigeria). Et enfin, le beat-maker et producteur Tamsir rafle le prix de meilleur producteur devant DJ Maphorisa (Afrique du Sud ), Juls (Ghana), Kabza de Small (Afrique du Sud) et Kel-P (Nigeria).