Côte d'Ivoire-Religion : AD Niangon sud, une pléiade d'orateurs à Béthel 7

Pour la 7e édition de Béthel, le prophète Jean-Marie Tiacoh entend mettre les petits plats dans les grands pour amener le peuple de Dieu à "l'Excellence en Christ". L'initiateur de cette grande croisade spirituelle, qui se tient à l'église des Assemblées de Dieu de Yopougon Niangon Sud, a donc fait appel à de nombreux orateurs à travers le monde.

Béthel 7 : 26 pasteurs et évangélistes invités pour "l'Excellence en Christ"

Du 5 novembre au 10 décembre 2023, se tiendra la 7e édition de Béthel. Cette croisade spirituelle qui est, selon les initiateurs, un "rendez-vous des passionnés de Dieu", s'annonce encore plus grandiose cette année. Dr Jean-Marie Tiacoh a d'ailleurs imprimé un caratère international à ce grand rassemblement spirituel.

Aussi, l'homme de Dieu a-t-il mis un point d'honneur à faire appel à plusieurs autres collègues afin d'abreuver les milliers de fidèles d'une onction de "l'Excellence en Christ". C'est d'ailleurs le thème de cette édition.

La particularité de Béthel 7 réside en effet dans le fait que pasteur Tiacoh a décidé d'inviter tous les orateurs qui ont pris part aux 6 premières éditions. Ainsi, ce sont 26 hommes de Dieu, tous débordants d'onction, qui seront en attraction durant ces 36 jours que va durer la croisade.

C'est ainsi que huit (8) orateurs viendront de l'Afrique et de l'international. Il s'agit, entre autres, du pasteur Karpoforo Ochaga Ella (Guinée-équatoriale), pasteur Stephen Pinto (Inde), prophète Christian Agawu (Ghana), docteur Jean-Claude Koffi et pasteur David davaux (France), pasteur Dziwonou Galbert et évangéliste Dodji (Togo), ainsi que le prophète David Chambo (Royaume-Uni).

Au titre de la Côte d'Ivoire, ce sont dix-huit (18) nationaux, qui vont accueillir leurs collègues en provenance d'Afrique et de l'international.

Débordants tous d'onction et connus pour la qualité de leur ministère sacerdotal, ce sont les membres de cette équipe qui viendront sur les bords de la lagune Ebrié jouer à fond leur partition dans la quête de "l'Excellence en Christ".